Patient erstickt
Kroatien: Jetzt spricht beteiligter Mitarbeiter
Der Tod eines Psychiatriepatienten in einer Zagreber Klinik zieht immer weite Kreise und die Proteste gegen die Missstände im Gesundheitswesen werden zunehmend größer. Nun spricht erstmals einer der verhafteten Mitarbeiter der Klinik über die „Behandlung“ des 32-jährigen Leichtathleten, die tödlich endete.
Acht Krankenhausmitarbeiter wurden wegen Verdachts auf Tötung einer hilflosen Person festgenommen. Kristian Josip Periš, der in Kroatien auch als Leistungssportler der Leichtathletik und Parasport-Trainer bekannt ist, starb am 21. Oktober. Seinen Angehörigen waren an seiner Leiche Spuren aufgefallen, die auf Gewalt hindeuteten. Sie verlangten daraufhin eine Obduktion und alarmierten die Behörden. Erst zwei Wochen später prüfte die Leitung der Sveti-Ivan-Klinik die Videoaufnahmen, die zeigen, wie der Mann auf einem Bett liegt und von mehreren Angestellten gewaltsam festgehalten wird. Daraufhin verständigte die Klinikleitung die Staatsanwaltschaft.
Mitarbeiter: „Er schrie, dass er uns umbringen möchte“
Einer der verhafteten Mitarbeiter berichtete nach Angaben der kroatischen Internet-Zeitung index.hr, dass er gesehen habe, wie seine Kollegen dem Patienten das Polster ins Gesicht drückten. Es sei ihm aber nicht klar gewesen, dass dies den Patienten getötet haben könne, da dieser währenddessen geschrien habe, „er möchte uns umbringen“. Periš habe in der Klinik Hilfe gesucht und sei während des Krankenhaus-Aufenthalts gestorben, sagte der Anwalt der Familie.
Er habe zuvor von Kollegen erfahren, dass Periš in einem äußerst aggressiven psychischen Zustand eingeliefert worden sei. Dieser habe die Polizei bedroht, einen Schlagring bei sich gehabt und angekündigt, die ersten zwei oder drei Personen, die sich ihm näherten, würden dafür bezahlen. Er habe erst durch die später veröffentlichten Videoaufnahmen erfahren, dass Kollegen Periš auf diese Weise am Hals beziehungsweise Körper unter Druck gesetzt hätten. Er selbst sei hauptsächlich damit beschäftigt gewesen, die Beine festzuhalten, so der in U-Haft sitzende Mann.
Als ein Kollege festgestellt habe, dass Periš nicht mehr atme, sei sofort mit der Reanimation begonnen worden. Diese habe rund eineinhalb Stunden gedauert. Er selbst habe sich besonders lange daran beteiligt. Einen Herzrhythmus habe man jedoch nicht mehr herstellen können.
Weitere Missstände bekannt geworden
Unterdessen wurden auch andere Missstände in der betreffenden Klinik und in anderen Krankenhäusern bekannt. Unter anderem soll ein Patient in Sveti Ivan Feuer gelegt haben, nachdem ihm vorschriftswidrig der Besitz eines Feurzeugs gestattet worden sei. Zudem habe die Regierung erst am Montag einen Staatssekretär in den Verwaltungsrat dieser Klinik entsandt, der als früherer Krankenhaus-Manager einen schlechten Ruf habe, wie Medien berichteten. Er habe als damaliger Leiter eines Krankenhauses für Waisenkinder zu verantworten, dass Langzeit-Patienten unter extrem unhygienischen Bedingungen leben mussten, berichtete index.hr weiter.
Tausende aufgebrachte Kroaten protestieren gegen Missstände
Tausende aufgebrachte Kroaten hatten am Samstag in Zagreb gegen das staatliche Gesundheitsmanagement protestiert, trugen Kerzen und hielten dabei weiße Polster hoch – als Hinweis auf die mutmaßlichen Todesumstände des Leistungssportlers. Auch in der Küstenstadt Rijeka demonstrierten rund 1000 Menschen.
Der Zagreber Bürgermeister und links-grüne Oppositionspolitiker Tomislav Tomašević erklärte, die Zustände bei Sveti Ivan seien kein Einzelfall, sondern ein Problem des gesamten Gesundheitssystems. Das bestritt Ministerpräsident Andrej Plenković in einem Post bei X. Der konservative Christdemokrat warf der Opposition Doppelmoral vor und der Stadtverwaltung, dass sie die Mitverantwortung scheue.
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