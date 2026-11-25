Weitere Missstände bekannt geworden

Unterdessen wurden auch andere Missstände in der betreffenden Klinik und in anderen Krankenhäusern bekannt. Unter anderem soll ein Patient in Sveti Ivan Feuer gelegt haben, nachdem ihm vorschriftswidrig der Besitz eines Feurzeugs gestattet worden sei. Zudem habe die Regierung erst am Montag einen Staatssekretär in den Verwaltungsrat dieser Klinik entsandt, der als früherer Krankenhaus-Manager einen schlechten Ruf habe, wie Medien berichteten. Er habe als damaliger Leiter eines Krankenhauses für Waisenkinder zu verantworten, dass Langzeit-Patienten unter extrem unhygienischen Bedingungen leben mussten, berichtete index.hr weiter.