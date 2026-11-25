Auch FBI betroffen

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngerer Zeit. Der Sender Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle bei der Bundespolizei FBI, dass sich der nun bekannt gewordene CIA-Sicherheitsvorfall am selben Tag ereignet habe, an dem das FBI selbst in der vergangenen Woche von einem Cyberangriff betroffen war.