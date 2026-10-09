Wer Künstliche Intelligenz sagt, ist „DER FEIND“

Für das Weiße Haus von US-Präsident Donald Trump ist jeder, der den etablierten Begriff Künstliche Intelligenz benutzt, künftig „DER FEIND“. Trump, der stattdessen den Namen „Superintelligenz“ durchsetzen will, verkündete dies auf Truth Social. Seine Bezeichnung sei „hoch akzeptiert“ und genauer.
Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff „Superintelligenz“ für KI durchzusetzen. Er argumentierte, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie „fake“ erscheinen.
Tech-Milliardär Elon Musk kündigte bereits an, seine KI-Firma SpaceXAI in SpaceXSI umbenennen zu wollen. Auch in der Ende September im Weißen Haus unterzeichneten Sicherheitsselbstverpflichtung der großen KI-Firmen war von „Superintelligenz“ die Rede.
Die Branchenschwergewichte OpenAI und Anthropic nutzen unterdessen weiterhin breit den bekannten Begriff Artificial Intelligence (AI). Selbst auf Truth Social ist neben Trumps Beitrag weiterhin ein Link zur hauseigenen Such-Funktion „Truth Search AI“ zu sehen.
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