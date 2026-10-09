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Beziehung zu dritt: Ist das echt die wahre Liebe?

Intim
09.10.2026 08:00
Schauspieler Gedeon Burkhard hat ganz offen zwei Freundinnen.
Schauspieler Gedeon Burkhard hat ganz offen zwei Freundinnen.(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Netfalls 2015, Svitlana - stock.adobe.com, Tatyana Gladskih - stock.adobe.com, standret - stock.adobe.com, Viennareport)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Gedeon Burkhard sorgt derzeit mit ungewöhnlich offenen Einblicken in sein Privatleben für Gesprächsstoff: Der Schauspieler lebt seit Jahren in einer Dreierbeziehung und sagt, dass dieses Modell für ihn funktioniert. Da fragen wir uns: Wäre das auch ein lebbares Liebesmodell für Sie? Und kann ein Dreiergespann wirklich wahre Liebe sein?

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Für viele Menschen bedeutet eine Partnerschaft noch immer: zwei Menschen, die sich füreinander entscheiden. Liebe, Nähe und Intimität mit jemand Drittem? Für manche wäre das sofort ein Trennungsgrund.

Andere sehen das wesentlich entspannter: Für sie ist nicht die Anzahl an Menschen, die man lieben kann, entscheidend; sondern vielmehr Ehrlichkeit, Vertrauen, Zufriedenheit. Und sie meinen: Wenn alle drei damit glücklich sind, warum nicht? 

Aber genau da wird es interessant: Stimmt das, können wirklich alle mit dieser Art von Beziehung glücklich sein? Könnten Sie denn damit leben, wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin gleichzeitig einen anderen Menschen liebt? Oder würde bei Ihnen die Eifersucht siegen? 

Vielleicht aber könnten Sie sich auch vorstellen, selbst eine Beziehung mit mehr als einem Partner zu führen? Oder haben Sie genau das sogar schon ausprobiert? Wurde Ihnen schon einmal eine offene oder polyamore Beziehung vorgeschlagen? Wie waren Ihre Erfahrungen damit?

HAND AUFS HERZ

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