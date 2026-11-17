Mit schweren Hanteln haben viele Männer kein Problem. Doch sobald sie im Schneidersitz auf einer Yogamatte Platz nehmen sollen, wird es für so manchen schwierig. Dabei muss man weder ein Gummimensch sein noch seine Zehenspitzen erreichen können, um Yoga zu praktizieren. Das weiß Nicholas Köberl nur zu gut. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich der Yogalehrer mit der Materie, unterrichtete unter anderem in Rosenheim und möchte nun auch in Oberösterreich verstärkt Männer auf die Matte bringen.