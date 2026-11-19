Etwa jedes siebente bis zehnte Paar in Österreich bleibt ungewollt kinderlos. Aus medizinischer Sicht ist das dann der Fall, wenn man binnen eines Jahres nicht schwanger wird – trotz regelmäßigen ungeschützten Liebesspiels. Frauen ab 35 Jahren wird sogar empfohlen, bereits nach sechs Monaten eine Abklärung durchführen zu lassen.