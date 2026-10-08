Gedeon Burkhard packt über Liebe zu dritt aus

Hat „jeder mit jedem Spaß“?

Weshalb er die beiden Frauen einander vorstellte. „Dann mochten die beiden sich auch sehr, und dann hat es irgendwie so ergeben, ohne dass da groß darüber geredet wurde“, schilderte Burkhard, wie die Ménage à troi ins Laufen kam. Und setzte nach: „Keiner hatte das Bedürfnis, über irgendwelche Regeln zu sprechen. Jeder hat dem anderen seine Freiheiten gegönnt.“