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„Promi Big Brother“

Gedeon Burkhard packt über Liebe zu dritt aus

Society International
08.10.2026 08:26
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Gedeon Burkhard liebt zwei Frauen – und macht daraus kein Geheimnis. Aber wie ist das denn wirklich so, wenn man mit gleich zwei Frauen Tisch und Bett teilt? Bei „Promi Big Brother“ sprach der Ex-„Kommissar Rex“-Star jetzt Tacheles.

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Love-Talk im „Promi Big Brother“-Haus! Wie sich die Dreiecksbeziehung von Gedeon Burkhard mit seinen zwei Freundinnen denn entwickelt habe, hakte an Tag drei im Container Ex-Kicker Christian Lell bei dem Schauspieler nach.

So kam es zur Ménage à troi
Der kam daraufhin in Plauderlaune, verriet: „Ich habe mich in meine eine Partnerin vor fünf Jahren irgendwie verliebt. Wir haben uns irgendwo kennengelernt. Das ging irgendwie ziemlich schnell.“

Gedeon Burkhard liebt gleich zwei Frauen. Bei „Promi Big Brother“ packt der „Kommissar Rex“-Star ...
Gedeon Burkhard liebt gleich zwei Frauen. Bei „Promi Big Brother“ packt der „Kommissar Rex“-Star über seine Beziehung mit Sascha Veduta (links) und Ann-Britt Dittmar aus.(Bild: Viennareport)

Allerdings war Burkhard zu diesem Zeitpunkt bereits in einer lockeren Beziehung. „Zu der Zeit hatte ich schon zwei Jahre lang mit meiner anderen Partnerin eine laufende Affäre“, klärte er auf.

Hat „jeder mit jedem Spaß“?
Weshalb er die beiden Frauen einander vorstellte. „Dann mochten die beiden sich auch sehr, und dann hat es irgendwie so ergeben, ohne dass da groß darüber geredet wurde“, schilderte Burkhard, wie die Ménage à troi ins Laufen kam. Und setzte nach: „Keiner hatte das Bedürfnis, über irgendwelche Regeln zu sprechen. Jeder hat dem anderen seine Freiheiten gegönnt.“

Gedeon Burkhard wurde im „Promi Big Brother“-Haus zu seiner Liebe zu dritt ausgefragt.
Gedeon Burkhard wurde im „Promi Big Brother“-Haus zu seiner Liebe zu dritt ausgefragt.(Bild: Joyn)

Ob es denn wirklich keine Regeln in der Beziehung gebe und „jeder mit jedem Spaß haben“ könne, hakte Model Godfrey bei Burkhard nach. Eine Frage, die der Schauspieler bejahte.

Er habe sich in seinen Ex-Beziehungen schon mit Fragen zu Eifersucht und mehr auseinandergesetzt, führte Burkhard aus. Dazu kam, dass seine Freundinnen schon in der Vergangenheit ihre Erfahrungen mit Beziehungen dieser Art gemacht hätten. „Und so waren wir alle ready für das, was uns da in den Schoß gefallen ist.“

Der Schauspieler sprach offen, wie es zu der Dreiecksbeziehung kam und verriet: „Wir lieben uns ...
Der Schauspieler sprach offen, wie es zu der Dreiecksbeziehung kam und verriet: „Wir lieben uns alle untereinander.“(Bild: Joyn)

Und wie schaut es da mit dem nötigen Schutz aus? „Wir sind alle sehr erwachsen, sehr verantwortungsvoll“, lachte Burkhard. Außerdem hätten sie alle drei „in dieser Richtung doch ein bisschen Vorerfahrung“. „Sind die deutlich jünger als du?“, fragte Godfrey abschließend nach. „32 und 37“, verriet Burkhard.

„Wir lieben uns alle untereinander“
Im Sprechzimmer von „Promi Big Brother“ schmunzelte Burkhard schließlich: „Wir lieben uns alle untereinander. Wir leben alle zusammen sei fünf Jahren. Es ist eine Dreiecksbeziehung, in der sich jeder gegenseitig schätzt, sich liebt und ein sicherer Hafen für den anderen ist.“

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Das Schöne an seiner Beziehung sei, dass „immer jemand für den anderen Zeit“ habe. „Das ist einfach mehr Liebe“, lachte der einstige Serien-Kommissar.

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