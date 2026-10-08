Gedeon Burkhard packt über Liebe zu dritt aus

Gedeon Burkhard liebt zwei Frauen – und macht daraus kein Geheimnis. Aber wie ist das denn wirklich so, wenn man mit gleich zwei Frauen Tisch und Bett teilt? Bei „Promi Big Brother“ sprach der Ex-„Kommissar Rex“-Star jetzt Tacheles.
Love-Talk im „Promi Big Brother“-Haus! Wie sich die Dreiecksbeziehung von Gedeon Burkhard mit seinen zwei Freundinnen denn entwickelt habe, hakte an Tag drei im Container Ex-Kicker Christian Lell bei dem Schauspieler nach.
So kam es zur Ménage à troi
Der kam daraufhin in Plauderlaune, verriet: „Ich habe mich in meine eine Partnerin vor fünf Jahren irgendwie verliebt. Wir haben uns irgendwo kennengelernt. Das ging irgendwie ziemlich schnell.“
Allerdings war Burkhard zu diesem Zeitpunkt bereits in einer lockeren Beziehung. „Zu der Zeit hatte ich schon zwei Jahre lang mit meiner anderen Partnerin eine laufende Affäre“, klärte er auf.
Hat „jeder mit jedem Spaß“?
Weshalb er die beiden Frauen einander vorstellte. „Dann mochten die beiden sich auch sehr, und dann hat es irgendwie so ergeben, ohne dass da groß darüber geredet wurde“, schilderte Burkhard, wie die Ménage à troi ins Laufen kam. Und setzte nach: „Keiner hatte das Bedürfnis, über irgendwelche Regeln zu sprechen. Jeder hat dem anderen seine Freiheiten gegönnt.“
Ob es denn wirklich keine Regeln in der Beziehung gebe und „jeder mit jedem Spaß haben“ könne, hakte Model Godfrey bei Burkhard nach. Eine Frage, die der Schauspieler bejahte.
Er habe sich in seinen Ex-Beziehungen schon mit Fragen zu Eifersucht und mehr auseinandergesetzt, führte Burkhard aus. Dazu kam, dass seine Freundinnen schon in der Vergangenheit ihre Erfahrungen mit Beziehungen dieser Art gemacht hätten. „Und so waren wir alle ready für das, was uns da in den Schoß gefallen ist.“
Und wie schaut es da mit dem nötigen Schutz aus? „Wir sind alle sehr erwachsen, sehr verantwortungsvoll“, lachte Burkhard. Außerdem hätten sie alle drei „in dieser Richtung doch ein bisschen Vorerfahrung“. „Sind die deutlich jünger als du?“, fragte Godfrey abschließend nach. „32 und 37“, verriet Burkhard.
„Wir lieben uns alle untereinander“
Im Sprechzimmer von „Promi Big Brother“ schmunzelte Burkhard schließlich: „Wir lieben uns alle untereinander. Wir leben alle zusammen sei fünf Jahren. Es ist eine Dreiecksbeziehung, in der sich jeder gegenseitig schätzt, sich liebt und ein sicherer Hafen für den anderen ist.“
Das Schöne an seiner Beziehung sei, dass „immer jemand für den anderen Zeit“ habe. „Das ist einfach mehr Liebe“, lachte der einstige Serien-Kommissar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.