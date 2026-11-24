Dürre, Ernteausfälle, steigende Kosten und Billigimporte: Österreichs Bauern kämpfen ums Überleben! Wie dramatisch ist die Lage wirklich? Und warum sorgt die Herkunftskennzeichnung für hitzige Debatten? Bei Tanja Pfaffeneder sprechen im CLUB 3 Bauernbundpräsident Georg Strasser, Grünen-Landwirtschaftssprecherin Olga Voglauer und FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner darüber.