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Statt Digitalsteuer: EU erwägt Großkonzern-Abgabe

Digital
07.10.2026 11:36
US-Präsident Donald Trump hatte gedroht, Waren aus Ländern, die eine Digitalsteuer für ...
US-Präsident Donald Trump hatte gedroht, Waren aus Ländern, die eine Digitalsteuer für US-Unternehmen einführen, mit Importzöllen in Höhe von 100 Prozent zu belegen.(Bild: AP/Jeff Chiu)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der geplanten Besteuerung von US-Technologiekonzernen erwägt die EU offenbar einen Kurswechsel. Anstelle einer Digitalsteuer soll nun eine Abgabe für alle in der EU tätigen Großunternehmen kommen, um eine Gegenreaktion der US-Regierung zu vermeiden.

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Das berichtete die „Financial Times“ am Mittwoch unter Berufung auf Insider. „Einige EU-Staaten lehnen eine reine Digitalsteuer ab, weil sie die Amerikaner nicht verärgern wollen“, wird ein EU-Vertreter zitiert. Viele andere lehnen die Gesetzesinitiative „Corporate Resource for Europe“ (Core) demnach prinzipiell ab. „Die Lösung besteht darin, die Steuer so auszuweiten, dass sie so gut wie alle großen Unternehmen erfasst.“

  Die EU-Kommission betonte, sie sei „weiterhin bereit, den Rat und das Europäische Parlament dabei zu unterstützen, eine Einigung über den neuen Finanzrahmen zu erzielen, da diese Mittel unerlässlich sind, um die angemessene Finanzierung unserer gemeinsamen Prioritäten im nächsten Jahrzehnt sicherzustellen“. Der Branchenverband Computer & Communications Industry Association (CCIA), der zahlreiche US-Techfirmen vertritt, war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Ab 100 Millionen Euro
Den überarbeiteten EU-Plänen zufolge sollen sämtliche Unternehmen, die in der Staatengemeinschaft einen jährlichen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaften, eine pauschale Abgabe zwischen 100.000 und 750.000 Euro zahlen. Nach dem bisherigen Entwurf hätte eine solche Regelung nur eine vergleichsweise geringe Zahl multinationaler Konzerne betroffen.

US-Präsident Donald Trump hatte gedroht, Waren aus Ländern, die eine Digitalsteuer für US-Unternehmen einführen, mit Importzöllen in Höhe von 100 Prozent zu belegen. Frankreich hatte eine derartige Abgabe 2019 eingeführt.

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