Statt Digitalsteuer: EU erwägt Großkonzern-Abgabe

Die EU-Kommission betonte, sie sei „weiterhin bereit, den Rat und das Europäische Parlament dabei zu unterstützen, eine Einigung über den neuen Finanzrahmen zu erzielen, da diese Mittel unerlässlich sind, um die angemessene Finanzierung unserer gemeinsamen Prioritäten im nächsten Jahrzehnt sicherzustellen“. Der Branchenverband Computer & Communications Industry Association (CCIA), der zahlreiche US-Techfirmen vertritt, war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.