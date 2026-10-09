Gedächtnisambulanzen: Dem Vergessen auf der Spur

Weltweit leben laut WHO rund 57 Mio. Menschen mit Demenz. 60 bis 70 Prozent der Demenzerkrankungen gehen auf Alzheimer zurück. Damit ist Alzheimer die häufigste Form der Demenz. Rund 170.000 Menschen leben Schätzungen zufolge derzeit in Österreich mit einer Demenzerkrankung. Fast zwei Drittel davon sind Frauen. Bis 2050 könnte die Zahl der Menschen mit Demenz in Österreich auf über 290.000 steigen. Das Risiko, an Demenz zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter deutlich an.