Tampa Bay feiert gegen Dallas ersten Saisonsieg

Nach vier Niederlagen in Serie haben die Tampa Bay Buccaneers in der nordamerikanischen American-Football-Liga NFL ihren ersten Saisonsieg gefeiert.
Das Team um Aushilfs-Quarterback Jalon Daniels gewann das Thursday Night Game bei den favorisierten Dallas Cowboys 24:16. Tampa Bay war als Favorit in die NFC South gestartet, erlebte aber einen katastrophalen Saisonstart – verlor zuletzt auch Stamm-Quarterback Baker Mayfield mit einer Daumenverletzung. So musste Daniels ran.
„Hätte man mir vor sechs Monaten gesagt, dass ich meiner ersten Sieg an einem Donnerstagabend bei einem Prime-Footballspiel stattfinden würde, weiß ich nicht, was ich darauf geantwortet hätte“, freute sich Daniels nach dem Spiel.
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