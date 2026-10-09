Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus

Mexiko stellt sich auf Wirbelsturm ein

Auch in Mexiko stellen sich die Menschen auf Extremwetter ein. Am Sonntag könne der Tropensturm „Simon“, der sich derzeit noch über dem Pazifik befindet, zu einem „mächtigen Hurrikan der Kategorie 4“ anwachsen und die Küste des Bundesstaates Jalisco treffen, so Fabián Vázquez Romaña, der Koordinator des mexikanischen Wetterdienstes auf der Plattform X.