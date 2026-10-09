F1 in Singapur: Mehrere Festnahmen im Fahrerlager!

Im Stadtstaat ist das Vapen verboten, eingeführte Rauchwaren müssen am Flughafen angemeldet werden. Bei den Betroffenen soll es sich auch um Mitglieder verschiedener Formel-1-Teams handeln. Die Verantwortlichen reagierten darauf mit einem weiteren Hinweis an die Rennställe, sich strikt an die lokalen Gesetze zu halten. Allein das Benutzen einer E-Zigarette kann mit bis zu 10.000 Singapur-Dollar, rund 7000 Euro, bestraft werden.