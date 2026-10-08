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Grüne ziehen vorbei

Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent

Innenpolitik
08.10.2026 10:02
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Die SPÖ steckt derzeit tief in der Krise. Nach dem angekündigten Rücktritt von Andreas Babler als Vizekanzler ist die Partei in Umfragen weiter abgestürzt. Wenn am kommenden Sonntag Nationalratswahl wäre, würden gar nur noch zwölf Prozent der Befragten die SPÖ wählen ...

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Damit landen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sogar hinter den Grünen, die immerhin 15 Prozent erhalten würden, wie aus einer OGM-Umfrage für ServusTV hervorgeht.

Die Ergebnisse sind demnach wie folgt:

  • FPÖ: 39 Prozent
  • ÖVP: 21 Prozent
  • Grüne: 15 Prozent
  • SPÖ: 12 Prozent
  • NEOS: 7 Prozent.

Wie berichtet, wird Andreas Babler das Amt des Vizekanzlers noch bis Ende des Jahres ausüben. Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sowie der Abgeordnete Philip Kucher stehen ihm geschäftsführend zur Seite, um die Übergabe vorzubereiten. 2027 soll Finanzminister Markus Marterbauer übernehmen, sofern es dessen Gesundheitszustand wegen der Krebserkrankung zulässt.

Noch-Vizekanzler und SPÖ-Parteichef Andreas Babler
Noch-Vizekanzler und SPÖ-Parteichef Andreas Babler(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Befragte sehen Rücktritt auf Raten kritisch
Der Umfrage nach sehen die Befragten den Rücktritt auf Raten von Babler kritisch. Knapp zwei Drittel (65 Prozent) würden einen sofortigen Rücktritt bevorzugen. Ungefähr jede vierte Person (26 Prozent) meint hingegen, dass ein geordneter Übergang bis 2027 gut sei. Für viele Menschen in Österreich sind laut dem Meinungsforschungsinstitut auch Neuwahlen ein Thema. Vier von zehn Befragten sprechen sich dafür aus. Die nächste Nationalratswahl wäre regulär erst in drei Jahren.

„Für viele wird immer klarer: Schwarz und Rot sind mit dieser Aufgabe überfordert und sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange (...)“, kommentierten die Grünen das Umfrageergebnis. Die SPÖ versinke „seit Wochen in der Selbstbeschäftigung“. Die Menschen würden aber eine Politik erwarten, „die sich mit ihren Anliegen beschäftigt und nicht mit sich selbst“, sagte Sigrid Maurer, stellvertretende Klubobfrau.

Babler (links) bekommt zunächst Unterstützung von Kucher und Holzleitner.
Babler (links) bekommt zunächst Unterstützung von Kucher und Holzleitner.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Markus Marterbauer soll der nächste Vizekanzler werden.
Markus Marterbauer soll der nächste Vizekanzler werden.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Sozialdemokratische Partei will am Donnerstag die Beschlüsse ihrer Sitzung vom Sonntag auch formal durch die Parteigremien bringen. Das Duo Holzleitner/Kucher soll Babler bei Sitzungen von Präsidium und Vorstand zur Seite gestellt werden. Wann bei einem Sonderparteitag die Vorsitzfrage langfristig geklärt wird, steht bisher nicht fest. Der Wunsch der Partei ist, dass Marterbauer nicht nur Vizekanzler wird, sondern auch den Vorsitz übernimmt. Sollte er das nicht tun, könnte es zu mehreren Kandidaturen kommen, was eine Mitgliederbefragung nach sich ziehen würde.

Dass Babler dauerhaft vorhat, Medienminister zu bleiben, hat seit Sonntag für Ärger in Teilen der SPÖ gesorgt. Auch das wird wohl in den heutigen Gremien besprochen.

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Ausgelöst wurde die jüngste Krise von Medienmanager Gerhard Zeiler, der in der „Krone“ angeboten hat, den Parteivorsitz von Babler zu übernehmen. „Ich glaube, dass ich die richtige Person bin, um die Partei aus dem historischen Tief herauszuführen“, sagte er etwa. Zuvor waren regelmäßig schwache Umfragewerte verzeichnet worden. Babler war es nicht gelungen, die SPÖ wieder zu einen. Immer wieder forderten seine Gegnerinnen und Gegner die Ablöse, beispielsweise mehrere Landesorganisationen.

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