Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter

Gemeinsam auf der Wiesn, gemeinsam in Wien: Ralf Moeller und Laura Engelmann zeigen sich gerne und stolz gemeinsam. Ganze 42 Jahre trennen die beiden. Auch andere Promi-Paare zeigen: Bei Herzensangelegenheiten wird der Taschenrechner gern beiseitegelegt.
Er brachte Hollywood-Flair mit – und jene Begleiterin, die zuletzt immer häufiger an seiner Seite zu sehen war: Ralf Moeller (67) und Laura Engelmann (25) feierten in Wien das Jubiläum von Manfred Baumanns Kalender. Zwischen dem „Gladiator“-Star und dem Model liegen ganze 42 Jahre. Gemeinsam vor die Kameras treten sie trotzdem ganz selbstverständlich.
Bereits beim Münchner Oktoberfest waren die beiden zusammen unterwegs. Ihre regelmäßigen Auftritte heizen die Liebesgerüchte an. Während Moeller sich mit einem eindeutigen Bekenntnis zur Beziehung zurückhält, findet Laura durchaus schwärmerische Worte für den Schauspieler.
Vom Polizeidienst vor die Kamera
Engelmann war bei der deutschen Bundespolizei tätig, wurde 2025 zum „Playmate des Jahres“ gewählt und hat ihren Polizeijob inzwischen für die Modelkarriere aufgegeben. Moeller gratulierte ihr zum Titel per Videobotschaft aus Los Angeles. Daraus entstand der Kontakt, dem bald gemeinsame Auftritte folgten.
Die Jahrzehnte zwischen ihren Geburtsjahren scheinen Laura jedenfalls wenig zu beschäftigen. „Ralf ist fitter als ich“, erklärte sie gegenüber „Bild“. Der ehemalige Bodybuilder dürfte dieses Kompliment besonders gern hören.
Jason und Rosi: Liebe mit langem Atem
Dass ein großer Altersunterschied einer langen gemeinsamen Geschichte keineswegs im Weg stehen muss, zeigen Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley. Den Actionstar und das britische Model trennen rund 20 Jahre. Ihre Beziehung begann 2009, inzwischen haben sie zwei gemeinsame Kinder.
Seit 2016 sind die beiden verlobt. Mit der Hochzeit lassen sie sich Zeit – das Familienleben funktioniert schließlich auch ohne großen Auftritt vor dem Traualtar.
Zwei Kinder statt Altersdebatte
Bei Michael Wendler und Laura Müller sorgten die 28 Jahre Altersunterschied zu Beginn ihrer Beziehung für reichlich Schlagzeilen. Seit 2020 sind der Sänger und seine Laura verheiratet.
Heute lebt das Paar mit seinen beiden Söhnen in Florida. Aus jener Verbindung, über die anfangs so viel diskutiert wurde, ist längst ein gemeinsamer Familienalltag geworden.
Cher und Heidi drehen den Spieß um
Dass die Frau ebenso gut die Ältere sein kann, führt Cher vor. Die 80-jährige Sängerin ist seit 2022 mit Musikmanager Alexander „AE“ Edwards (40) liiert. Vier Jahrzehnte liegen zwischen ihnen – und die Popikone hat wenig Geduld für Rechenaufgaben. Auf die Diskussion um ihren Altersunterschied reagierte sie einst mit dem Satz „Love doesn’t know math“: Liebe kennt keine Mathematik.
Heidi Klum und Tom Kaulitz trennen 16 Jahre. Seit 2018 sind die beiden ein Paar – Medienberichte und den Umgang mit dem Altersunterschied kommentieren beide stets gelassen.
Ob 20, 28, 40 oder 42 Jahre: Für Gesprächsstoff ist bei diesen Paaren gesorgt. Den Taschenrechner dürfen trotzdem die anderen bedienen.
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