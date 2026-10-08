Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter

Jason und Rosi: Liebe mit langem Atem

Dass ein großer Altersunterschied einer langen gemeinsamen Geschichte keineswegs im Weg stehen muss, zeigen Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley. Den Actionstar und das britische Model trennen rund 20 Jahre. Ihre Beziehung begann 2009, inzwischen haben sie zwei gemeinsame Kinder.

Seit 2016 sind die beiden verlobt. Mit der Hochzeit lassen sie sich Zeit – das Familienleben funktioniert schließlich auch ohne großen Auftritt vor dem Traualtar.