Salzburg-Fans brauchen heuer öfters viel Geduld

Weniger verwunderlich wäre dafür ein spätes Tor von Salzburg. Denn für Bullen-Fans zahlt es sich in dieser Saison besonders aus, bis zum Abpfiff dranzubleiben. Zumeist wird man für die Geduld noch belohnt. Zwölf ihrer insgesamt 37 Pflichtspieltreffer, also fast ein Drittel, erzielte die Mannschaft von Trainer Danny Röhl erst nach der 75. Minute.