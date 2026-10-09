Ronaldo-Mutter weint: „Sie würdigen ihn nicht“

Erstes Telefonat nach dem Knall

Dolores berichtete auch von ihrem ersten Gespräch mit Ronaldo nach dessen Abreise aus dem Teamcamp in Dänemark. „Er sagte zu mir: ‘Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde die Wahrheit sagen, wenn wir alle zusammen sind.‘ Und ich antwortete: ‘Okay, mein Sohn, dreh die Sache wieder herum.‘ Und das war es. Ich sagte ihm, er solle ruhig bleiben, aber nun ja, sein Kopf hat ihn dazu gebracht, das zu tun. Wir werden sehen. Ich habe ihm meine ganze Unterstützung gegeben, es hat nichts gebracht. Aber das macht nichts. Er hat Portugal so viel gegeben, deshalb ist er immer da. Er war schon immer der Held Portugals.“