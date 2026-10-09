Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attacke gegen Verband

Ronaldo-Mutter weint: „Sie würdigen ihn nicht“

Fußball International
09.10.2026 10:30
Maria Dolores dos Santos Aveiro (re.), die Mutter von Cristiano Ronaldo, äußert sich zum Wirbel ...
Maria Dolores dos Santos Aveiro (re.), die Mutter von Cristiano Ronaldo, äußert sich zum Wirbel um ihren Sohn.(Bild: Krone KREATIV/AP Photo/Armando Franca, APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Wirbel um Cristiano Ronaldo und Portugals Nationalteam hat auch seine Mutter schwer getroffen. Maria Dolores dos Santos Aveiro sprach nun erstmals über den Eklat rund um ihren Sohn. „Sie würdigen ihn nicht so, wie sie es sollten.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin traurig, das ist normal. Es war ein Schock. Mein Sohn hätte durch die große Tür gehen können, und so ist er durch die kleine Tür gegangen. Aber das macht nichts, Gott wird sich darum kümmern …“, sagte die 71-Jährige im Gespräch mit der portugiesischen Zeitschrift „TV 7 Dias“.

Und weiter: „Ich habe ein bisschen geweint. Das tut auch gut, um etwas loszulassen. Wir müssen das jetzt überwinden.“

Erstes Telefonat nach dem Knall
Dolores berichtete auch von ihrem ersten Gespräch mit Ronaldo nach dessen Abreise aus dem Teamcamp in Dänemark. „Er sagte zu mir: ‘Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde die Wahrheit sagen, wenn wir alle zusammen sind.‘ Und ich antwortete: ‘Okay, mein Sohn, dreh die Sache wieder herum.‘ Und das war es. Ich sagte ihm, er solle ruhig bleiben, aber nun ja, sein Kopf hat ihn dazu gebracht, das zu tun. Wir werden sehen. Ich habe ihm meine ganze Unterstützung gegeben, es hat nichts gebracht. Aber das macht nichts. Er hat Portugal so viel gegeben, deshalb ist er immer da. Er war schon immer der Held Portugals.“

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/LISE ASERUD)

„Sie schätzen Cristiano nicht“
Ronaldos Mutter kritisierte zugleich den Umgang mit ihrem Sohn. „Sie würdigen ihn nicht so, wie sie es sollten. Sie schätzen Cristiano nicht. Das ist eben der Portugiese, den wir haben.“

Ronaldo hatte nach seiner Abreise in einem ausführlichen Statement von einem „absoluten Vertrauensbruch“ mit Nationaltrainer Jorge Jesus gesprochen.

Lesen Sie auch:
Jorge Jesus (links) hat sich erstmals zum Statement von Cristiano Ronaldo geäußert. 
Nach XXL-Statement
Ronaldo-Abrechnung? Trainer Jesus reagiert kühl
07.10.2026
Konsequenzen gefordert
Ungewöhnliche Aktion! Diese Strafe droht Ronaldo
07.10.2026
Statement nach Ärger:
„Die absolute Wahrheit!“ Ronaldo packt jetzt aus
06.10.2026
Mit ihm kein zurück?
Brisant! Ronaldo bricht wohl endgültig mit Jesus
06.10.2026

Der Vorwurf: Jesus habe sich zweimal nicht an sein Wort gehalten. Ronaldo soll zugesichert worden sein, gegen Norwegen 30 Minuten zu spielen, kam letztlich aber nicht zum Einsatz. Danach soll sich Jesus laut Ronaldo außerdem verpflichtet haben, bei einer Pressekonferenz eine bestimmte Linie zu verfolgen – angeblich auf Wunsch des Trainers selbst und mit Zustimmung des Portugal-Kapitäns. Mit den späteren Aussagen von Jesus vor den Journalisten war Ronaldo jedoch nicht einverstanden und entschied sich daraufhin, das Trainingslager der Nationalmannschaft zu verlassen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
09.10.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
122.841 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
98.224 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.055 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1111 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Fußball International
Sportkrone Inside
Buli-Restart, Messis goodbye & Ceferins Fahrplan
Attacke gegen Verband
Ronaldo-Mutter weint: „Sie würdigen ihn nicht“
„Wir müssen ...“
ManCity-Skandal: Jetzt spricht auch Erling Haaland
Brisantes Gerücht
Trainer-Comeback? Ex-Klub klopft bei Nagelsmann an
Sport Tv Logo
Wieder Duell im Kosovo
„Acker“ der Männer ist für ÖFB-Frauen kein Problem
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf