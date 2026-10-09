Neunjähriger Bub stirbt bei Pkw-Unfall am Schulweg

Ein neunjähriger Bub ist am Donnerstagmittag in Schönau am Königssee auf dem Heimweg von der Schule von einem Auto erfasst worden. Anwohner begannen sofort mit der Reanimation, doch das Kind erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sucht nun einen wichtigen Zeugen.