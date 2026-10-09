Neunjähriger Bub stirbt bei Pkw-Unfall am Schulweg

Ein neunjähriger Bub ist am Donnerstagmittag in Schönau am Königssee auf dem Heimweg von der Schule von einem Auto erfasst worden. Anwohner begannen sofort mit der Reanimation, doch das Kind erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sucht nun einen wichtigen Zeugen.
Tragödie im bayrischen Schönau, nahe der Salzburger Grenze. Ein neunjähriger Bub war gerade aus dem Schulbus gestiegen und gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Gehweg Richtung Duftberg unterwegs. Kurz vor der dortigen Hammerstielstraße lief der Neunjährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn.
Sicht auf Pkw versperrt?
Zuvor war ein unbekannter Pkw an der Kindergruppe vorbeigefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dieser Wagen dem Buben die Sicht auf einen entgegenkommenden BMW verdeckt haben. Der 82-jährige Fahrer aus Hessen konnte laut Polizei nicht mehr reagieren und erfasste das Kind.
Anwohner begannen sofort mit der Reanimation, dennoch starb der Bub noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock. Ein Gutachter untersucht den Unfallhergang, der BMW wurde sichergestellt. Die Polizei sucht den Lenker des zuvor vorbeigefahrenen Pkw.
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