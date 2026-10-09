Nach Horror-Einbruch sucht Polizei nach Hinweisen

Ein Raubüberfall, wie in einem grausigen Hollywood-Film: Es ist 14 Uhr, ein normaler Donnerstagnachmittag, bis zwei Männer, mit Masken und Messern bewaffnet, das Haus einer Familie in Bad Bleiberg stürmen – wir haben berichtet. Die Männer fesseln den 78-jährigen Bewohner. Sie schlagen und treten den hilflosen Mann. Die anwesende pflegebedürftige Frau und ihre Pflegerin bleiben unverletzt.