Nach Horror-Einbruch sucht Polizei nach Hinweisen

Zumindest zwei maskierte Täter sollen Donnerstagnachmittag in das Haus eines Ehepaars in Bad Bleiberg in Kärnten eingebrochen sein. Der Mann (78), seine pflegebedürftige Lebensgefährtin sowie deren Pflegehelferin (67) wurden fesselt, geschlagen und getreten. Die Polizei bittet dringend um Hinweise!
Ein Raubüberfall, wie in einem grausigen Hollywood-Film: Es ist 14 Uhr, ein normaler Donnerstagnachmittag, bis zwei Männer, mit Masken und Messern bewaffnet, das Haus einer Familie in Bad Bleiberg stürmen – wir haben berichtet. Die Männer fesseln den 78-jährigen Bewohner. Sie schlagen und treten den hilflosen Mann. Die anwesende pflegebedürftige Frau und ihre Pflegerin bleiben unverletzt.
Räuber ließen Messer zurück
Gemeinsam mit dem Opfer durchsuchen die Unbekannten das Haus, stehlen Wertgegenstände. „Am Tatort wurde ein Messer, das mit hoher Wahrscheinlichkeit als Tatwaffe diente, aufgefunden, sichergestellt und wird kriminaltechnisch untersucht werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt.
Der 78-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in das LKH Villach eingeliefert werden.
Zeugen dringend gesucht
Wie berichtet, wurde sofort nach den Räubern gefahndet – mit Hubschraubern und Streifen. Jedoch ohne Ergebnis. Die Polizei wendet sich deswegen direkt an die Bevölkerung:
Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, auch im Zusammenhang mit Wahrnehmungen in den Tagen vor der Tat hat, soll diese dem Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer 059133/203333 mitteilen.
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