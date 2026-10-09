Trump schließt Angriffe bis zum 3. November aus

Putin will zur „Lösung dieser Situation beitragen“

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat jetzt dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zugesichert, „alles“ zu tun, um zu einem Ende des Krieges in der Golfregion beizutragen. „Wir sind bereit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um zur Lösung dieser Situation beizutragen“, sagte Putin bei einem Treffen mit Pezeshkian am Donnerstag in Turkmenistan. Auch der Iran unternehme „echte Anstrengungen“, um den Krieg zu beenden.