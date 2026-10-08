Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich

Babler hatte nach der mühsamen Einigung am Sonntag viele in der Partei verärgert, weil er darauf bestanden hat, unter einem Vizekanzler Marterbauer Minister bleiben zu wollen. Marterbauer hätte in darum gebeten, sagt Babler. Aus dem Umfeld des Finanzministers wird das so nicht bestätigt. Auch alle anderen in der Partei sind der Meinung, dass sich das für Babler nicht ausgehen kann.