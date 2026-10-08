Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgang wird besiegelt

Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich

Innenpolitik
08.10.2026 15:10
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Andreas Babler hat es tatsächlich geschafft, die SPÖ zu einen – und zwar gegen sich selbst. Wegen seines Beharrens, Minister bleiben zu wollen und eines Videos voller Selbstlob sind nun endgültig alle der Meinung, dass er ganz gehen muss. Mit dieser Grundstimmung sind am Donnerstagnachmittag die roten Gremiensitzungen gestartet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Um 14 Uhr war eine Präsidiumssitzung anberaumt, ab 16 Uhr sollte der Vorstand tagen. Finanzminister Markus Marterbauer wird per Video zugeschaltet. Er ist derzeit beim EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) in Luxemburg.

Kuchler und Holzleitner übernehmen von Babler die SPÖ.
Kuchler und Holzleitner übernehmen von Babler die SPÖ.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Babler hatte nach der mühsamen Einigung am Sonntag viele in der Partei verärgert, weil er darauf bestanden hat, unter einem Vizekanzler Marterbauer Minister bleiben zu wollen. Marterbauer hätte in darum gebeten, sagt Babler. Aus dem Umfeld des Finanzministers wird das so nicht bestätigt. Auch alle anderen in der Partei sind der Meinung, dass sich das für Babler nicht ausgehen kann.

Gewerkschaftsboss Katzian kam mit dem Steirer Lercher.
Gewerkschaftsboss Katzian kam mit dem Steirer Lercher.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Staatssekretärin Schmidt garantierte den Fortbestand der Regierung.
Staatssekretärin Schmidt garantierte den Fortbestand der Regierung.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Bürgermeister Ludwig gab sich sehr „kooperativ“.
Bürgermeister Ludwig gab sich sehr „kooperativ“.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Selbst in den offiziellen Statements vor Beginn der Sitzungen wollte keiner in irgendeiner Form bestätigen, dass Babler nach der Übernahme des Vizekanzlerpostens durch Marterbauer in der Regierung bleiben könnte. Dieser Frage wichen alle aus. Und auch Babler selbst rudert verbal ein wenig zurück. Bei künftigen Personalfragen habe Marterbauer das Vorschlagsrecht, so Babler.

Unter Journalisten wurde am Rande der Sitzung gemutmaßt, dass die Partei für Babler einen Job finden muss – vorher würde er nicht gehen. In der Partei gehen viele davor aus, dass es nächstes Jahr eine größere Umbildung des Regierungsteams geben wird, wenn nicht ohnehin Neuwahlen kommen ...

Lesen Sie auch:
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
08.10.2026
Nach Personalrochaden
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
06.10.2026

In den Sitzungen werde nun das beschlossen, was man am Sonntag vereinbart hat: Klubchef Philip Kucher und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner übernehmen die Parteiführung. Babler bleibt vorerst Vizekanzler und Ansprechperson für die Koalitionspartner in der Regierung, bis Marterbauer genesen ist und das Amt des Vizekanzlers übernimmt. Das soll, so der rote Plan, Anfang 2027 geschehen.

Parteigranden hoffen auf Ende der Talfahrt
Dass die Personaldebatte der SPÖ schadet, zeigen aktuelle Umfragen. Die Sozialdemokratie fällt hinter die Grünen zurück und steht nur mehr bei zwölf Prozent. Ein Sitzungsteilnehmer berichtet von einer Austrittswelle in mehreren Bundesländern. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig meinte vor Beginn der Sitzung: Der beschlossene Weg werde die Partei stabilisieren und wieder nach oben bringen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
08.10.2026 15:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Luxemburg
SPÖ
FinanzministerWirtschaftVizekanzlerRegierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
208.002 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
118.353 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
90.431 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2007 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1191 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
827 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Mehr Innenpolitik
Pilnacek-U-Ausschuss
Karner verteidigt Schulungen für Auskunftspersonen
Abgang wird besiegelt
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
Schwerer Luftangriff
Russen bombardieren Busse: 33 Tote in der Ukraine
Handy gestohlen?
Premier Magyar von Staatsanwalt einvernommen
2028-Spitzenkandidatin
„Eiserne Hanni“ stellt sich Wahlkampf mit der FPÖ
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf