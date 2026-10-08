Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“

Kommt im Herbst noch eine Art Big Bang?

Big Bang klingt nach einer großen Explosion. Die erwarte ich nicht und strebe ich auch nicht an. Der „große Wurf“ begleitet mich, seit ich Bundeskanzler bin. Aber ich möchte nicht kleinreden, was bisher gelungen ist: Wir haben eine Einigung zur Wehrdienstreform. Wir haben sehr schnell eine Spritpreisbremse beschlossen, die uns im Ausland mehr Lob eingebracht hat als im Inland. Wir arbeiten an der Sozialhilfereform und am Verbot des politischen Islam. Wenig ist das nicht. Und für den Standort müssen wir zusätzlich etwas tun, vor allem bei den Investitionsanreizen. Der Aufschwung kommt noch nicht, die Energiepreise haben uns zurückgeworfen.