Mit Mausi Lugner im Reality-TV? „Wäre schockiert!“

Am Freitagabend geht es los: Im „Forsthaus Rampensau“ darf wieder getrunken, geflirtet und gestritten werden. Mittendrin, statt nur dabei ist in der neuen Staffel auch Simone Lugner. Was die Fans erwarten dürfen und wie sie auf ein Reality-TV-Zusammentreffen mit Christina „Mausi“ Lugner reagieren würde, das verriet sie vorab Adabei-TV.
Im „Forsthaus Rampensau“ schnuppert Simone Lugner ab dem heutigen Freitagabend ja Reality-TV-Luft. Und wer das Format kennt, der weiß: Fad wird es der Witwe von Richard Lugner auf der Kärntner Alm sicher nicht werden.
„Es gibt Schlimmere ...“
Doch würde sich Simone Lugner etwa trauen, mit Christina „Mausi“ Lugner im Reality-TV aufeinanderzutreffen, fragte Adabei-TV ganz frech nach. Und die Antwort überrascht!
Denn tatsächlich fände sie die Idee sogar „cool“, wie Simone erklärte. Schon Richard Lugner habe vor seinem Tod überlegt, mit Simone noch einmal „Die Lugners“ zu drehen – und zwar gemeinsam mit Mausi. Für Simone damals und heute kein Problem, wie sie einräumte.
Nur, um nachzusetzen: „Ich wäre zwar sehr schockiert im ersten Moment, aber es gibt Schlimmere ...“
An wen Simone da wohl gedacht hat? Denn wie sie verriet, gab es im Forsthaus ordentlich „Beef“. „Es gab ja tatsächlich eine schrecklichste Person“, erklärte sie. „Aber ich will dieser Person keine Plattform bieten und sie nicht ,fame‘ machen, deshalb erwähne ich sie nicht.“
Tipps von „Wildsau“ Lydia
Vorbereitet habe sie sich auf das Abenteuer „Forsthaus Rampensau“ übrigens, indem sie „die Lydia ausgequetscht“ habe.
„Wildsau“ Lydia Kelovitz, oder Alpenlydia, wie sie sich mittlerweile nennt, war bereits 2024 als Kandidatin auf der Kärntner Alm dabei und hatte jetzt „Insider-Informationen“ für Simone. „Und es war gut, dass ich sie gefragt habe, weil da habe ich Dinge erfahren, die für die Planung wichtig sind ...“
Was Simone damit meint, mit wem sie auf der Alm aneinandergerät – und noch vieles mehr gibt es ab dem heutigen Freitag in „Forsthaus Rampensau“ zu sehen. Die neuen Folgen gibt es dann immer freitags ab 20:15 Uhr auf JOYN und ATV.
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