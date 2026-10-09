Mit Mausi Lugner im Reality-TV? „Wäre schockiert!“

Simone Lugner ist jetzt immer freitags im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen. Vorab plauderte die Witwe von Richard Lugner über Beef auf der Alm – und verriet, was sie davon hält, würde plötzlich „Mausi“ Lugner vor der Forsthaus-Tür stehen. (Bild: ATV/Bernhard Eder)