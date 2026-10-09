Alarm in Wien: Tote Frau in Stiegenhaus gefunden

Tragische Entdeckung in einem Wiener Stiegenhaus: Im Bezirk Landstraße wurde am Freitag eine 35 Jahre alte Frau tot aufgefunden. Ermittelt wird in alle Richtungen.
Das Opfer wurde gegen Mitternacht im Stiegenhaus eines Wohnhauses in der Hohlweggasse aufgefunden. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt, doch umfangreiche Reanimationsmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften blieben leider erfolglos – für die Frau kam jede Hilfe zu spät.
Fremdverschulden nicht ausgeschlossen
Das 35-jährige Opfer dürfte obdachlos sein, wie es zu Tode kam, ist bis dato unklar. „Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde die gerichtliche Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache angeregt“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. So wies die Frau Blutergüsse und Verletzungen auf, die auf stumpfe Gewalt hindeuten. Fremdverschulden könne demnach derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Die 35-Jährige stammt aus Osteuropa und ist in Österreich nicht gemeldet. Mit der Polizei kam sie hierzulande bislang nicht in Kontakt. „Das Umfeld des Opfers wird derzeit durchleuchtet“, sagte Haßlinger.
Die Polizei ermittelt.
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