Alarm in Wien: Tote Frau in Stiegenhaus gefunden

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Das 35-jährige Opfer dürfte obdachlos sein, wie es zu Tode kam, ist bis dato unklar. „Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde die gerichtliche Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache angeregt“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. So wies die Frau Blutergüsse und Verletzungen auf, die auf stumpfe Gewalt hindeuten. Fremdverschulden könne demnach derzeit nicht ausgeschlossen werden.