Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt

Eine 85-jährige Frau ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Favoriten Opfer eines brutalen Sexualdelikts geworden. Das Landeskriminalamt Wien fahndet nun nach einem bislang unbekannten Mann. Die Staatsanwaltschaft hat die Veröffentlichung eines Fotos des dringend Tatverdächtigen angeordnet.
Die Frau war am Dienstag gegen 1.35 Uhr vom Wiener Hauptbahnhof auf dem Weg nach Hause, als sie in der Arsenalstraße plötzlich von einem ihr unbekannten Mann in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen worden sein soll. Dort soll der Täter die 85-Jährige sexuell missbraucht haben.
Passanten hörten Hilferufe
Mehrere Passanten wurden auf die Hilferufe der Frau aufmerksam. Sie beobachteten laut Polizei, wie ein Mann vom Tatort zu Fuß flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.
Die verletzte 85-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, sicherten am Tatort Spuren, die derzeit ausgewertet werden.
Die Polizei bittet nun um Hinweise zum abgebildeten Mann. Das Foto des dringend Tatverdächtigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht.
Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes. Sachdienliche Hinweise werden (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.
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