Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt

Die Frau war am Dienstag gegen 1.35 Uhr vom Wiener Hauptbahnhof auf dem Weg nach Hause, als sie in der Arsenalstraße plötzlich von einem ihr unbekannten Mann in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen worden sein soll. Dort soll der Täter die 85-Jährige sexuell missbraucht haben.