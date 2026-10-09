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„Wicker“-Premiere

Alexander Skarsgård schockt mit Nackt-Schuhen!

Society International
09.10.2026 09:43
Alexander Skarsgård erschien zur Premiere ihres gemeinsamen Films „Wicker“ neben Olivia Cole in ...
Alexander Skarsgård erschien zur Premiere ihres gemeinsamen Films „Wicker“ neben Olivia Cole in einem recht eigenwilligen Outfit.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / PA / Doug Peters)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Auf dem roten Teppich des BFI London Film Festivals trauten die Fotografen ihren Augen kaum. Hollywood-Star Alexander Skarsgård feierte an der Seite von Hauptdarstellerin Olivia Coleman die Premiere seines neuen Films „Wicker“ in einem recht eigenwilligen Outfit. 

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Zu einem glänzenden, goldenen Anzug von Saint Laurent kombinierte der schwedische Schauspieler völlig transparente Plastik-Schuhe der Nobelmarke. Der Blick auf seine nackten Füße und Zehen war damit komplett frei. Dass dies für Aufregung sorgen würde, war dem Star vermutlich klar! Immerhin sind gerade Füße etwas, das die einen schön, die anderen eher unzumutbar im Anblick finden. 

Alexander Skarsgård-Mann mit durchsichtigen Plastikschuhen bei der Premiere seines neuesten ...
Alexander Skarsgård-Mann mit durchsichtigen Plastikschuhen bei der Premiere seines neuesten Films „Wicker“.(Bild: APA-Images / PA / Doug Peters)

Aschenputtel am roten Teppich
Während viele Fans seinen mutigen Modegeschmack feierten, spotteten andere über den nicht alltäglichen Look und verglichen die Luxus-Treter spöttisch mit durchsichtigen Plastiktüten oder Aschenputtels Glaspantoffeln. Die Frage, wer denn so etwas macht, stand ebenfalls im Raum. 

Skarsgård bewies damit aber einmal mehr sein Händchen für Schlagzeilen, denn am Ende sprachen alle nur noch über seine Füße.

Skarsgård und Coleman bei der „Wicker“_Premiere in London
Skarsgård und Coleman bei der „Wicker“_Premiere in London(Bild: APA-Images / PA / Doug Peters)

Skurrile Filmhandlung mit Ehemann aus Weidengeflecht
Auch die Handlung des Films „Wicker“ ist eher skurril. Der Film dreht sich um eine alleinstehende Fischerin (gespielt von Olivia Colman), die im Dorf verspottet wird.  Sie gibt dann ihr gesamtes Erspartes einem einsiedlerischen Korbmacher (Peter Dinklage) der ihr einen Ehemann aus Weidengeflecht („Wicker“) flechtet. Alle Frauen im Dorf sind dann eifersüchtig. 

Der Film basiert auf der im Original „The Wicker Husband“ betitelten Erzählung der britischen Autorin Ursula Wills. Kritiker lobten den FIlm bereits als charmanten und unkonventionellen Kinospaß.

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