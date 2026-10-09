Alexander Skarsgård schockt mit Nackt-Schuhen!

Zu einem glänzenden, goldenen Anzug von Saint Laurent kombinierte der schwedische Schauspieler völlig transparente Plastik-Schuhe der Nobelmarke. Der Blick auf seine nackten Füße und Zehen war damit komplett frei. Dass dies für Aufregung sorgen würde, war dem Star vermutlich klar! Immerhin sind gerade Füße etwas, das die einen schön, die anderen eher unzumutbar im Anblick finden.