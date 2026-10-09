Alexander Skarsgård schockt mit Nackt-Schuhen!

Auf dem roten Teppich des BFI London Film Festivals trauten die Fotografen ihren Augen kaum. Hollywood-Star Alexander Skarsgård feierte an der Seite von Hauptdarstellerin Olivia Coleman die Premiere seines neuen Films „Wicker“ in einem recht eigenwilligen Outfit.
Zu einem glänzenden, goldenen Anzug von Saint Laurent kombinierte der schwedische Schauspieler völlig transparente Plastik-Schuhe der Nobelmarke. Der Blick auf seine nackten Füße und Zehen war damit komplett frei. Dass dies für Aufregung sorgen würde, war dem Star vermutlich klar! Immerhin sind gerade Füße etwas, das die einen schön, die anderen eher unzumutbar im Anblick finden.
Aschenputtel am roten Teppich
Während viele Fans seinen mutigen Modegeschmack feierten, spotteten andere über den nicht alltäglichen Look und verglichen die Luxus-Treter spöttisch mit durchsichtigen Plastiktüten oder Aschenputtels Glaspantoffeln. Die Frage, wer denn so etwas macht, stand ebenfalls im Raum.
Skarsgård bewies damit aber einmal mehr sein Händchen für Schlagzeilen, denn am Ende sprachen alle nur noch über seine Füße.
Skurrile Filmhandlung mit Ehemann aus Weidengeflecht
Auch die Handlung des Films „Wicker“ ist eher skurril. Der Film dreht sich um eine alleinstehende Fischerin (gespielt von Olivia Colman), die im Dorf verspottet wird. Sie gibt dann ihr gesamtes Erspartes einem einsiedlerischen Korbmacher (Peter Dinklage) der ihr einen Ehemann aus Weidengeflecht („Wicker“) flechtet. Alle Frauen im Dorf sind dann eifersüchtig.
Der Film basiert auf der im Original „The Wicker Husband“ betitelten Erzählung der britischen Autorin Ursula Wills. Kritiker lobten den FIlm bereits als charmanten und unkonventionellen Kinospaß.
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