Mord an Chirurg: Auftragskiller (18) festgenommen

Der Täter war völlig vermummt mit einem Motorrad vorgefahren, stellte es auf dem Gehweg vor der Praxis ab und stürmte gegen 17.30 Uhr in die Räumlichkeiten der Cirumed-Klinik. Im Büro des Chirurgen, der gerade mit Patienten sprach, feuerte der Angreifer mehrfach gezielt auf den Kopf des 57-Jährigen.