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Rachemotiv vermutet

Mord an Chirurg: Auftragskiller (18) festgenommen

Ausland
09.10.2026 10:20
Alexander Aslani (57) wurde vermutlich von einem erst 18-jährigen Auftragsmörder getötet.
Alexander Aslani (57) wurde vermutlich von einem erst 18-jährigen Auftragsmörder getötet.(Bild: Krone KREATIV/IAKOV FILIMONOV, Cirumed Clinic, Krone KREATIV)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Der 57-jährige deutschstämmige Schönheitschirurg Alexander Aslani wurde am 7. Oktober in seiner eigenen Klinik in Marbella durch Schüsse getötet. Die spanische Nationalpolizei nahm einen Tag nach der Tat einen 18-jährigen Schweden fest, der als mutmaßlicher Täter gilt.

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Der Täter war völlig vermummt mit einem Motorrad vorgefahren, stellte es auf dem Gehweg vor der Praxis ab und stürmte gegen 17.30 Uhr in die Räumlichkeiten der Cirumed-Klinik. Im Büro des Chirurgen, der gerade mit Patienten sprach, feuerte der Angreifer mehrfach gezielt auf den Kopf des 57-Jährigen.

Verwicklungen in Drogenkriminalität ausgeschlossen
Die spanische Polizei schließt Verwicklungen in die organisierte Drogenkriminalität (wie sie an der Costa del Sol sonst häufiger vorkommen) bislang aus. Stattdessen gehen die Ermittler von einem Auftragsmord („Contract Killing“) aus. Geprüft wird unter anderem, ob Rache- oder Vergeltungsmotive – etwa im Zusammenhang mit unzufriedenen Patienten oder medizinischen Behandlungen – hinter der Tat stecken.

Neben seiner kommerziellen Klinikarbeit engagierte er sich auch humanitär (unter anderem bei Operationen von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten in Indien). Er hinterlässt seine Partnerin und zwei Töchter.

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