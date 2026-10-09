Houthis holen sich nun Unterstützung aus Somalia

Die jemenitischen Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, und die somalische Terrororganisation Al-Shabaab rücken immer näher zusammen. Ihr möglicher strategischer Vorteil: Sie könnten den Schiffsverkehr im Roten Meer und im Golf von Aden von beiden Seiten unter Druck setzen. Durch die Meerenge Bab al-Mandab läuft rund ein Zehntel des weltweiten Handels. Ein Sprecher des US-Afrika-Kommandos AFRICOM warnte unlängst gegenüber der „Financial Times“ vor einer „höchst besorgniserregenden, eskalierenden Bedrohung für die regionale Stabilität“. Die Verbindung könne al-Shabaab im Osten Afrikas schlagkräftiger machen und den Houthis zugleich mehr Möglichkeiten verschaffen, wichtige Seewege im Roten Meer und im westlichen Indischen Ozean zu stören.