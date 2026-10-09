Klare Pleite für Rossi bei NHL-Champion Carolina

3:0 nach zehn Minuten

Schon nach zehn Minuten stand es 3:0 für Carolina. Die Canucks schossen im gesamten ersten Drittel nur dreimal auf das gegnerische Tor. Für die Kanadier scorte Jake DeBrusk zum 1:4 bzw. 2:7. Vancouver hält nach fünf Saisonspielen nun bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Weiter geht es für Rossi und Co. am Samstag bei den New Jersey Devils.