Klare Pleite für Rossi bei NHL-Champion Carolina

Marco Rossi hat mit den Vancouver Canucks im Duell mit NHL-Champion Carolina eine deutliche Niederlage kassiert. Die Hurricanes setzten sich am Donnerstag (Ortszeit) 7:2 durch.
Logan Stankoven traf dreimal für die Hausherren. Der als Center aufgebotene Rossi blieb ohne Scorerpunkt. Vancouver absolvierte in Raleigh das erste von sechs Auswärtsspielen in Folge.
3:0 nach zehn Minuten
Schon nach zehn Minuten stand es 3:0 für Carolina. Die Canucks schossen im gesamten ersten Drittel nur dreimal auf das gegnerische Tor. Für die Kanadier scorte Jake DeBrusk zum 1:4 bzw. 2:7. Vancouver hält nach fünf Saisonspielen nun bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Weiter geht es für Rossi und Co. am Samstag bei den New Jersey Devils.
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