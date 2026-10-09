Ansturm auf Zivildienst: Die Pläne für die Zukunft

Einen regelrechten Ansturm gibt es auf den Zivildienst – den größten Anstieg gibt es in Tirol: Mehr als 1100 junge Männer entschieden sich in Tirol seit Jahresbeginn für den Zivildienst – ein Plus von fast 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dennoch bleibt der Bedarf der Einrichtungen teilweise ungedeckt. Eine geplante Reform soll Ausbildung, Flexibilität und Krisenvorsorge verbessern, hieß es am Freitag.