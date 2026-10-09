ER ist Mister Unverwüstlich bei den Graz99ers

Wie viele fallen diesmal aus? Der Eishockey-Fan in Graz ist in dieser Saison bislang – nach dem viel umjubelten Meistertitel in der abgelaufenen Spielzeit – eher noch leidgeprüft. Vor allem die vielen Ausfälle bei den 99ers erschweren die Arbeit von Headcoach Dan Lacroix. Auf einen Mann kann man in Graz aber immer zählen.