Singapur-GP: Erstes Training ab 10.30 Uhr LIVE

„Für mich ist da also noch eine Rechnung offen“

„Es war ein unglaubliches Gefühl, in Malaysia zu gewinnen, und für das Team ein Moment großen Stolzes, da es unser erster Sieg als Antriebshersteller war“, erklärte der Niederländer. Bei seinem 250. Grand Prix hofft er auf eine ähnliche Leistung, bleibt aber vorsichtig. „Ich glaube, der Sieg war stark von den Streckeneigenschaften abhängig; wir müssen also abwarten, wie wir uns in dieser Woche schlagen. Ich mag diese Strecke als Stadtkurs sehr, sie hat viele Kurven und ist ziemlich uneben“, sagte Verstappen. Singapur ist allerdings eine der wenigen Strecken, auf der er noch nicht gewonnen hat. „Für mich ist da also noch eine Rechnung offen.“