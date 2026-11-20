Unter der Woche lenkt er die Geschicke Österreichs, am Wochenende darf es dann auch einmal der Kinderwagen sein! Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigt sich von seiner ganz privaten Seite – und dabei gibt es für den 66-Jährigen allen Grund zum Strahlen. Gemeinsam mit seiner Frau Gerda genießt er einen Spaziergang mit Enkelin Marie in seiner Heimat Wiener Neustadt.