So privat sieht man den Bundeskanzler selten! Mit breitem Lächeln und beiden Händen am Kinderwagen zeigt sich Christian Stocker gemeinsam mit Ehefrau Gerda beim Spaziergang mit Enkelin Marie. Für den frischgebackenen Opa ist das Familienglück offenbar perfekt. Die „Krone“ hat das erste Bild.
Unter der Woche lenkt er die Geschicke Österreichs, am Wochenende darf es dann auch einmal der Kinderwagen sein! Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigt sich von seiner ganz privaten Seite – und dabei gibt es für den 66-Jährigen allen Grund zum Strahlen. Gemeinsam mit seiner Frau Gerda genießt er einen Spaziergang mit Enkelin Marie in seiner Heimat Wiener Neustadt.
Vom Kanzleramt zum Kinderwagen
Das erste gemeinsame Foto zeigt den sonst meist im Anzug auftretenden Regierungschef ganz leger in Jacke und Jeans, mit beiden Händen fest am Kinderwagen und einem breiten Lächeln im Gesicht.
Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass Stocker zum ersten Mal Großvater geworden ist. Die „Krone“ berichtete. Seine Tochter Sophie brachte ein kleines Mädchen zur Welt. Dass die Kleine ihren Opa längst um den Finger gewickelt hat, lässt sich am Gesichtsausdruck ablesen.
„Ein Kind macht deutlich, was zählt“
Wie viel ihm die gemeinsamen Stunden mit seinen Liebsten bedeuten, verrät Stocker auch selbst: „Im Alltag kommt das Allerwichtigste im Leben oft zu kurz. Umso schöner sind die Momente mit der Familie. Ein Kind in der Familie zu haben, macht deutlich was zählt.“
Und auch politisch hat der frischgebackene Großvater dabei die kommenden Generationen im Blick: „Ich will Politik für die nächste Generation machen. Unsere Kinder und Enkelkinder sollen in einem Land aufwachsen, das lebenswert, sicher und erfolgreich ist.“
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