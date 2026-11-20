Nachdem sie erst in dieser Saison ihr Comeback im Weltcup gegeben hat, hat Petra Vlhova erneut eine Pause angekündigt. Nach ihrem Rennen in Levi wird die Slalom-Olympiasiegerin von 2022 die Rennen in Gurgl und Nordamerika auslassen.
„Nach einer Bewertung ihrer Leistung in Levi und ihres aktuellen körperlichen Zustands hat sich Petra Vlhova dazu entschieden, auf die kommenden Weltcuprennen in Gurgl, Killington und Mont-Tremblant zu verzichten“, ist einem Statement auf dem Instagram des Ski-Weltverbandes FIS zu entnehmen.
Ein erneuter Rückschlag für die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin, die in dieser Saison eigentlich wieder im Weltcup angreifen wollte. 2024 hatte sich die Slowakin ausgerechnet im Heimrennen in Jasna einen Kreuzbandriss zugezogen. Anschließend hatte sie mit Problemen zu kämpfen und war über zwei Jahre nicht im Weltcup aktiv.
Keine neue Verletzung
Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina hatte sie ein überraschendes Kurz-Comeback gegeben. Allerdings ohne eine Chance auf einen Spitzenplatz.
Eine erneute Verletzung soll sich die Slowakin allerdings nicht zugezogen haben. Sie bestätigte, „dass sie sich in guter gesundheitlicher Verfassung befindet und keine Beschwerden am Knie hat, die sie beeinträchtigen“, lässt die FIS wisse: „Stattdessen will sie sich auf den weiteren Kraftaufbau, die Verbesserung ihrer körperlichen Fitness sowie das technische Training konzentrieren, bevor sie in den Wettkampf zurückkehrt.“
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