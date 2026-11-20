Eine erneute Verletzung soll sich die Slowakin allerdings nicht zugezogen haben. Sie bestätigte, „dass sie sich in guter gesundheitlicher Verfassung befindet und keine Beschwerden am Knie hat, die sie beeinträchtigen“, lässt die FIS wisse: „Stattdessen will sie sich auf den weiteren Kraftaufbau, die Verbesserung ihrer körperlichen Fitness sowie das technische Training konzentrieren, bevor sie in den Wettkampf zurückkehrt.“