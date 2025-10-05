Diese Bücher versüßen ihnen die Herbstmonate

Sunbirds – Penelope Slocombe – Ullstein

Seit sieben Jahren sucht Anne nach ihrem Sohn Torran, der als Achtzehnjähriger in einem indischen Bergdorf spurlos verschwand. Sie hat dafür ihre Ehe, ihr Zuhause in Schottland und sich selbst aufgegeben. Nun bringt ihre Nichte Esther, die als Journalistin recherchiert, neue Hoffnung: ein frischer Hinweis zu Torrans Verbleib. Gemeinsam brechen die beiden Frauen in die abgelegenen Täler des Himalayas auf. Die Reise zwingt Anne an ihre Grenzen und führt sie zu Antworten, die sie nie erwartet hätte. HIER geht es zum Buch!