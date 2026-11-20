Jetzt reagiert Maciej Maciusiak auf die Vorwürfe gegen Horngacher. „Es war nicht so, dass Stefan gesagt hat: Nein zu Slatnar, und Schluss“, sagt Polens Cheftrainer dem Portal „PolsatSport.pl“ „Wir haben einfach viel getestet, und die Athleten haben selbst so entschieden. Sie sind die Piloten in der Luft, sie wissen am besten, wie sich welches Material verhält, auf welchen Ski sie am besten fliegen. Die endgültige Entscheidung lag bei den Athleten.“