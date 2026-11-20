Hat Stefan Horngacher einen Ausrüsterwechsel verhindert? Nach den Vorwürfen gegen den Österreicher, der mittlerweile als Trainingskoordinator in Polen tätig ist, findet nun Cheftrainer Maciej Maciusiak deutliche Worte.
Zur Vorgeschichte: Laut dem Skihersteller Slatnar soll Horngacher die beiden polnischen Top-Springer Dawid Kubacki und Piotr Zyla daran gehindert haben, ihre Skier zu wechseln. Das Duo sei kurz vor einer Einigung mit dem Unternehmen gewesen, doch der Österreicher habe schließlich interveniert.
Jetzt reagiert Maciej Maciusiak auf die Vorwürfe gegen Horngacher. „Es war nicht so, dass Stefan gesagt hat: Nein zu Slatnar, und Schluss“, sagt Polens Cheftrainer dem Portal „PolsatSport.pl“ „Wir haben einfach viel getestet, und die Athleten haben selbst so entschieden. Sie sind die Piloten in der Luft, sie wissen am besten, wie sich welches Material verhält, auf welchen Ski sie am besten fliegen. Die endgültige Entscheidung lag bei den Athleten.“
Auftakt in Lillehammer
Mit einem Mixed-Teambewerb geht es heute (16 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Skisprung-Weltcup los. Am Samstag und Sonntag folgen je zwei Bewerbe von der Großschanze für Frauen und Männer.
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