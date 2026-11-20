Der Nationale Cyber-Direktor des Weißen Hauses, Sean Cairncross, hat sein Amt – offenbar unfreiwillig – niedergelegt. Einer dem Weißen Haus nahestehenden und mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge soll er nach den massiven IT-Pannen der vergangenen Tage von US-Präsident Donald Trump entlassen worden sein.
„Der Präsident hat die Entlassung von Sean Cairncross von seinem Posten voll und ganz unterstützt“, sagte der Insider. Die IT-Chefin des Verteidigungsministeriums, Kirsten Davies, werde das Amt vorübergehend übernehmen. Cairncross erklärte am Donnerstagabend in einer Mitteilung, es sei die Ehre seines Lebens gewesen, in der Regierung von US-Präsident Donald Trump zu dienen.
Als Nationaler Cyber-Direktor koordinierte Cairncross die Cybersicherheitsrichtlinien und -strategien der gesamten US-Regierung. Vor seiner Ernennung war er als Manager für die Parteiorganisation der Republikaner tätig. Ein Nachfolger muss durch den US-Senat bestätigt werden. Die Demokraten übernehmen im Jänner die Kontrolle über die Kongresskammer.
Personelle Konsequenz nach massiven IT-Ausfällen
Der Rauswurf ist die erste große personelle Konsequenz nach den massiven IT-Ausfällen der vergangenen Tage, die der Regierung Kritik an ihrem Krisenmanagement eingebracht hatte. Dazu gehörten eine weltweite Störung, die Hunderte Millionen Microsoft-Nutzer betraf, sowie ein landesweiter Stopp des US-Flugverkehrs mit mehr als 18.000 beeinträchtigten Flügen. Auch das Netzwerk des US-Geheimdienstes NSA war vorübergehend gestört.
Der oberste US-Geheimdienstkoordinator hatte am Mittwoch erklärt, die Vorfälle stünden in keinem Zusammenhang miteinander. Es habe sich um separate Ausfälle im Zuge von Wartungsarbeiten gehandelt und nicht um Cyberangriffe. Cybersicherheitsexperten sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Störungen hingen wahrscheinlich mit dem Versuch von Unternehmen zusammen, neu entdeckte Software-Schwachstellen mithilfe Künstlicher Intelligenz schnell zu beheben. Fortschrittliche KI-Werkzeuge machten es für Firmen einfacher, Lücken in ihren Schutzsystemen aufzudecken.
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