Personelle Konsequenz nach massiven IT-Ausfällen

Der Rauswurf ist die erste große personelle Konsequenz nach den massiven IT-Ausfällen der vergangenen Tage, die der Regierung Kritik an ihrem Krisenmanagement eingebracht hatte. Dazu gehörten eine weltweite Störung, die Hunderte Millionen Microsoft-Nutzer betraf, sowie ein landesweiter Stopp des US-Flugverkehrs mit mehr als 18.000 beeinträchtigten Flügen. Auch das Netzwerk des US-Geheimdienstes NSA war vorübergehend gestört.