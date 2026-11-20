Konzernchef Oliver Blume hat dem Unternehmen einen Sparkurs verordnet. Zehntausende Arbeitsplätze weltweit könnten wegfallen, die Produktion in vier Werken in Deutschland steht langfristig zur Disposition (siehe Grafik oben). Die IG Metall fordert in dem Konflikt unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt und orientiert sich damit an der Forderung in den Tarifverhandlungen der breiteren Metall- und Elektroindustrie. Diese laufen schon seit Wochen, stecken derzeit aber fest. Ab Freitag sind erstmals seit acht Jahren ganztägige Warnstreiks, unter anderem in Werken von BMW, Audi und Porsche angesagt.