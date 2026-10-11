„Super“-Ereignis El Niño dürfte Rekorde brechen

El Niño ist ein natürliches Phänomen, das alle zwei bis sieben Jahre auftritt. Es ist nicht durch den Klimawandel verursacht, kann dessen Folgen aber zusätzlich verschärfen und extreme Wetterbedingungen verursachen.

Im Pazifik steigt dann warme, feuchte Luft auf, was die weltweiten Wind- und Luftströmungen verändert.