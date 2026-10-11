Prinz Grizzley: „Habe gemerkt: Weniger ist mehr“

Der Bregenzerwälder Sänger Chris Comper spricht im Interview mit der „Krone“ über zehn Jahre Prinz Grizzley, sein neues (und auffallend ruhiges) Album „Tilda“ und verrät, wie eines der berühmtesten Fotos der Mount-St. Helen-Katastrophe aufs Cover kam.
„Krone“: Chris, deine erste EP als Prinz Grizzley erschien im Jahr 2016. Wie blickst du auf das vergangene Jahrzehnt zurück?
Chris Comper: Brutal, zehn Jahre schon wieder. Es waren strenge, aber auch sehr schöne Jahre. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir irgendwann in Amerika oder Montreux spielen, mit Seasick Steve (Anm. US-amerikanische Blues-Legende) auf Tour gehen oder auf Bühnen stehen, auf denen schon die Beatles oder Oasis gespielt haben. Es ist unglaublich viel passiert. Was ich davor eigentlich mit meiner alten Band Golden Reef erreichen wollte, durfte ich nun mit Prince Grizzly erleben.
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