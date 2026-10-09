Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland

„Russland wird Diesel mit Terror zurückzahlen“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt aber nicht daran und kritisierte Trump am Freitagabend scharf. „Frieden wird nie durch Schwäche erreicht“, erklärte er auf X. Bei Sanktionen nachzulassen sei eine offensichtliche Schwäche. Er forderte noch härtere Strafmaßnahmen der USA gegen das russische Regime und Unterstützung für die Ukraine. „Geschenke an Putin werden weder Frieden noch irgendeinen Nutzen für die zivilisierte Welt bringen“, so Selenskyj. Russland werde den Diesel mit weiterem Terror und Verrat „zurückzahlen“.