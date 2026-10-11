Faszination Pilgern: „Hoffnung trägt die Menschen“

Die Wallfahrtssaison steuert im steirischen Mariazell ihrem Höhepunkt zu. In der Basilika werden die Gläubigen künftig von Christoph Pecolt empfangen. Beim „Krone“-Besuch erzählt der künftige Superior von waschelnassen Pilgern und weinenden Geschäftsleuten.
„Mönch Magnus hat sich schon ein schönes Stückerl Erde ausgesucht, als er 1157 die Gnadenstatue in die Gegend von Mariazell gebracht hat“, schmunzelt Christoph Pecolt und öffnet uns die Tür zum kirchlichen Garten in der Nähe der Basilika. Fürs Gespräch über Gott und die Welt hat er seinen Lieblingsort ausgesucht, ein Holzbankerl in der Idylle, Marterl und Apfelbäume in Sichtweite.
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