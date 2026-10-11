Faszination Pilgern: „Hoffnung trägt die Menschen“

„Mönch Magnus hat sich schon ein schönes Stückerl Erde ausgesucht, als er 1157 die Gnadenstatue in die Gegend von Mariazell gebracht hat“, schmunzelt Christoph Pecolt und öffnet uns die Tür zum kirchlichen Garten in der Nähe der Basilika. Fürs Gespräch über Gott und die Welt hat er seinen Lieblingsort ausgesucht, ein Holzbankerl in der Idylle, Marterl und Apfelbäume in Sichtweite.