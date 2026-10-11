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Hartbergs „Aussie“

Nach Oktoberfest soll die Tor-Party weitergehen

Fußball National
11.10.2026 09:00
Jed Drew „eröffnete“ zuletzt seine persönliche Saison neu.
Jed Drew „eröffnete“ zuletzt seine persönliche Saison neu.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Zuletzt sorgten Hartbergs Fußballer mit dem 3:3 gegen Champions-League-Starter LASK für mehr als nur Aufsehen. Mittendrin bei den Torschützen: Jed Drew. Der Australier über einen schweren Start in Hartberg, die Feste in der Oststeiermark und eine nicht erwartete Sprachbarriere.

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Groß angekündigt wurde im Winter 2025 die Ankunft von Jed Drew in Hartberg. Der TSV überwies für den U23-Teamspieler einst eine sechsstellige Ablösesumme, dem Blondschopf war im Land der Kängurus eine große Karriere vorhergesagt worden. Nur: Bis dato sollte der richtig große Sprung in der Oststeiermark nicht gelingen. Verletzungen bremsten Drew, hielten den Offensivmann schon letzte Saison lange von der Mannschaft fern.

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