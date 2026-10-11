Nach Oktoberfest soll die Tor-Party weitergehen

Zuletzt sorgten Hartbergs Fußballer mit dem 3:3 gegen Champions-League-Starter LASK für mehr als nur Aufsehen. Mittendrin bei den Torschützen: Jed Drew. Der Australier über einen schweren Start in Hartberg, die Feste in der Oststeiermark und eine nicht erwartete Sprachbarriere.
Groß angekündigt wurde im Winter 2025 die Ankunft von Jed Drew in Hartberg. Der TSV überwies für den U23-Teamspieler einst eine sechsstellige Ablösesumme, dem Blondschopf war im Land der Kängurus eine große Karriere vorhergesagt worden. Nur: Bis dato sollte der richtig große Sprung in der Oststeiermark nicht gelingen. Verletzungen bremsten Drew, hielten den Offensivmann schon letzte Saison lange von der Mannschaft fern.
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