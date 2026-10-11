Nach Oktoberfest soll die Tor-Party weitergehen

Groß angekündigt wurde im Winter 2025 die Ankunft von Jed Drew in Hartberg. Der TSV überwies für den U23-Teamspieler einst eine sechsstellige Ablösesumme, dem Blondschopf war im Land der Kängurus eine große Karriere vorhergesagt worden. Nur: Bis dato sollte der richtig große Sprung in der Oststeiermark nicht gelingen. Verletzungen bremsten Drew, hielten den Offensivmann schon letzte Saison lange von der Mannschaft fern.