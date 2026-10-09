Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin

Früher hätte der Bub wohl auch daheim mit Konsequenzen rechnen müssen. Doch die Eltern stellten sich in Oberösterreich hinter ihren Sohn, der mit erst acht Jahren schon aggressiv auf seine Lehrerin losgegangen uns suspendiert worden war. Der Fall landete sogar vor Gericht – jetzt ist die Entscheidung da. Und es ist kein Einzelfall.
Körperliche Gewalt war im vergangenen Schuljahr mit über 50 Prozent der Hauptgrund, dass Schüler vorübergehend vom Unterricht suspendiert wurden. Wie das in der Praxis ausschaut, zeigt ein Fall aus einer Volksschule, der sich kurz vor Ende der Sommerferien zugetragen hat.
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