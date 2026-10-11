Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition

Nur mehr hauchdünne Mehrheit gegen Neuwahlen

ÖVP-Chef Christian Stocker meinte im „Krone“-Interview lediglich, dass er Neuwahlen „aktuell“ nicht sehe. Auch die Österreicher haben ein nicht gerade deutliches Meinungsbild. Nur 51 Prozent – die kleinstmögliche Mehrheit – der Befragten, spricht sich dagegen aus. 44 Prozent sind dafür, fünf unentschlossen. Am beliebtesten wären Neuwahlen bei den Wählern von Blau und Grün …