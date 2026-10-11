Notärzte: Vorher zu wenig verlangt, jetzt zu viel?

Geringe Zahl als Anlass, neu zu evaluieren

Präsident Schlögel betont, dass es sich bei den Zahlen nur um den jährlichen Neuzugang an Notärzten handle und sich daraus keine Anzahl verfügbarer Notärzte ableiten lasse. Fakt ist aber, dass wegen des Mangels immer wieder Diensträder in einigen Stützpunkten in Niederösterreich nicht mehr besetzt werden konnten. „Eine eventuell künftig zu geringe Zahl neuer Abschlüsse könnten wir aber zum Anlass nehmen, die Rahmenbedingungen neu zu evaluieren“, räumt der Kammerpräsident ein.