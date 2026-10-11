Britney Spears veröffentlicht 25 Jahre alten Song

In den vergangenen Jahren gab es jedoch häufig Sorgen um den Zustand der zweifachen Mutter. Im März dieses Jahres geriet sie in die Schlagzeilen, weil sie bei einer Festnahme durch die Polizei einen verwirrten Eindruck machte. Spears habe sich nach einer Verfolgungsjagd mit Polizeisirenen zunächst geweigert, aus ihrem Auto auszusteigen, zitierten US-Medien damals aus dem Polizeibericht. Die Beamten hätten Alkohol gerochen und ein Aufputschmittel gefunden.