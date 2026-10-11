Betrunkener attackierte Lokalgäste mit Totschläger

Gleich mit mehreren Gästen hatte sich in der Nacht auf Sonntag ein 32-Jähriger in einem Wolfsberger Lokal angelegt. Daraufhin wurde er von einem Security-Mitarbeiter hinausgeworfen. Erst fuhr er weg, kam jedoch kurze Zeit später zurück ...
Erst war es nur eine verbale Auseinandersetzung, die ein 32-jähriger Trunkenbold in einem Wolfsberger Lokal mit mehreren Gästen gegen 0.40 Uhr in der Nacht auf Sonntag angezettelt hatte. Als ihn ein Security-Mitarbeiter des Lokals verwies, zuckte er aus und bedrohte alle Anwesenden mit dem Umbringen. Dann setzte er sich in sein Auto.
Mann mit Totschläger verletzt
„Er kam jedoch kurze Zeit wieder zurück und es kam vor dem Lokal abermals zu einer Auseinandersetzung mit Gästen“, berichtet die Polizei. „Dabei verwendete er einen Totschläger und verletzte zumindest einen 47-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg.“ Die Gäste überwältigten aber den Mann und fixierten ihn am Boden bis die Polizei eintraf.
„Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, ebenso konnten Suchtmittelutensilien bei ihm sichergestellt werden“, so die Polizei weiter. „Einen Alkotest verweigerte er.“ Diese Episode wird für den 32-Jährigen wohl noch schwerere Konsequenzen nach sich ziehen als bloß einen Kater ...
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