Betrunkener attackierte Lokalgäste mit Totschläger

Erst war es nur eine verbale Auseinandersetzung, die ein 32-jähriger Trunkenbold in einem Wolfsberger Lokal mit mehreren Gästen gegen 0.40 Uhr in der Nacht auf Sonntag angezettelt hatte. Als ihn ein Security-Mitarbeiter des Lokals verwies, zuckte er aus und bedrohte alle Anwesenden mit dem Umbringen. Dann setzte er sich in sein Auto.