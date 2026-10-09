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„Forsthaus Rampensau“

Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!

Stars & Society
09.10.2026 22:05
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Bussi-Bussi oder Bitch-Fight? Am Freitagabend hatte das lange Warten für die Fans von „Forsthaus Rampensau“ ein Ende. Und schon jetzt steht fest: Simone Lugner macht sich auf der Kärntner Alm keine Freunde ...

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Simone Lugner zieht ins Forsthaus – und das sorgt bei den Rampensäuen natürlich für große Aufregung. Doch nach dem ersten Jubel über die prominente Mitbewohnerin kommt schnell die Ernüchterung. Denn es dauert nicht lange, bis sich die Witwe von Baumeister Richard Lugner alle Sympathien verspielt ...

Umarmungen? Nicht mit Simone!
Tatsächlich geht schon beim Einzug los. Herzliche Umarmungen? Nicht mit Simone! Die streckt Vanessa, als diese der Lugner-Witwe zur Begrüßung um den Hals fallen will, lieber demonstrativ die Hand entgegen.

Vanessa will Simone Lugner zum Einzug umarmen. Doch die streckt ihr nur die Hand entgegen.
Vanessa will Simone Lugner zum Einzug umarmen. Doch die streckt ihr nur die Hand entgegen.(Bild: Screenshot ATV)
Die Überraschung über diese kühle Abfuhr ist Vanessa ins Gesicht geschrieben.
Die Überraschung über diese kühle Abfuhr ist Vanessa ins Gesicht geschrieben.(Bild: Screenshot ATV)

Ein Affront, wie Vanessa findet: „In dem Moment hab‘ ich mir gedacht: ,Okay, ich komm‘ eh schon so auf dich zu, und du streckst so arrogant die Hand aus ...“, lästert sie sofort drauflos.

Simone lässt Peter eiskalt auflaufen
Die Aufregung um die angeblich so „arrogante“ Begrüßung kann Simone hingegen nicht verstehen. „Alle wollten gleich so aaaahhhh“, erklärt sie und deutet Umarmungen und Bussis an. Und setzt nach: „So ein Typ bin ich halt gar nicht ...“ 

Bauer Peter will doch nur ein Bussi – doch von Simone bekommt er keins.
Bauer Peter will doch nur ein Bussi – doch von Simone bekommt er keins.(Bild: Screenshot ATV)

Ja, das kriegt auch „Bauer sucht Frau“-Star Peter zu spüren. Der bekommt von dem Bussi-Eklat nämlich gar nichts mit und bläst umgehend zur Begrüßungs-Attacke. Vergebens! Simone sei halt „ein bissl kalt“, muss Freundin Alisa trösten.

„Fett und schirch“-Sager schockt selbst Alex!
Doch wer denkt, schlimmer kann‘s mit Simone nicht mehr werden, der irrt. Die hat nämlich erst angefangen! Und so bekommt „Mein Gemeindebau“-Susi – hinterrücks – eine ziemliche Breitseite verpasst. Der Spruch auf ihrem T-Shirt bereitet Elsa nämlich Kopfzerbrechen. Was heißt nur: „Wäre ich schlank, würde ich dich nur unnötig geil machen“?

Simone versucht, zu helfen – und packt gleich mal die Keule aus: „Sie ist fett und deswegen schirch. Und wäre sie schlank, wäre sie geil!“ Darf man so was sagen? „Oh mein Gott!“ Alexander reagiert geschockt – und Simone versucht, zu relativieren. „Das sagt das T-Shirt, nicht ich!“ Doch der Karren ist bereits im Dreck – und Beverly stellt fest: „Das ist Bodyshaming, oder?“

Teampartner Alex ist sichtlich geschockt von Simone Lugners „Fett“-Sager.
Teampartner Alex ist sichtlich geschockt von Simone Lugners „Fett“-Sager.(Bild: Screenshot ATV)

Die Reality-TV-Queens Elsa und Beverly können mit Simone generell nur wenig anfangen. „Was hat diese Frau Lugner? Hat sie Geld, ist sie Millionärin? Sie fühlt sich besser als alle anderen“, schimpft Elsa über ihre berühmte Mitbewohnerin. 

Simone ist keine Lugner-Ex!
Und selbst die Flirt-erprobten Sonnyboys Phillip und „Krappi“ können mit ihrem Charme bei Simone nicht landen. „Ich hab gehört, du bist die Ex von Richard Lugner?“, fragt etwa Phillip ganz nebenbei bei Simone, die, während die restlichen Rampensäue im Freien munter einen nach dem anderen kippen, einsam in der Küche ausharrt, nach. „Nein“, antwortet Simone kurz und knapp.

Und lässt Phillip auch gleich ein bisschen schmoren. Und schmoren. Und schmoren. „Wenn ich die Ex wäre, hätte er sich jemals von mir getrennt“, erklärt sie schließlich doch. „Aber das passierte nicht. Ich bin die Witwe.“ Aha, bei diesem Thema versteht Simone eindeutig keinen Spaß! „Weil Ex sind andere.“

Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum Auftakt für jede Menge Wirbel und stellt klar: Lugner-Ex ist sie definitiv keine!(Bild: Screenshot ATV)

„Du bist einfach in Vergessenheit geraten ...“
Phillip ist jedenfalls in guter Gesellschaft, denn auch Manuel bekommt sein Fett weg. Denn während Simones Teampartner Alex „Krappi“ „bis zum heutigen Tag“ nicht kannte, weiß Simone ganz genau, wer er ist. 

„Das gibt‘s eigentlich gar nicht, weil ich kenn‘ ihn und ich bin alt“, erklärt sie – und teilt in Richtung „Krappi“ aus. „Aber ich kenn‘ dich als ,Du warst mal ...‘.“ „Aber was war ich mal?“, fragt der prompt nach. „YouTube-Star.“ „Aber jetzt nicht mehr?“, so „Krappi“ verwundert. „Nein“, antwortet Simone. „Ich weiß nicht, du bist einfach in Vergessenheit geraten, kommt mir vor.“

Autsch! Diese Breitseite kommt bei „Krappi“ natürlich alles andere als gut an – und schon wieder hat Simone einen möglichen Verbündeten weniger ...

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Ob sich Simone Lugner im „Forsthaus Rampensau“ noch einlebt und doch die eine oder andere Freundschaft schließen kann? Und wer hat beim ersten „Absägen“ das Nachsehen? Das sehen Sie nächsten Freitag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.

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