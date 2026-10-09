Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!

Simone versucht, zu helfen – und packt gleich mal die Keule aus: „Sie ist fett und deswegen schirch. Und wäre sie schlank, wäre sie geil!“ Darf man so was sagen? „Oh mein Gott!“ Alexander reagiert geschockt – und Simone versucht, zu relativieren. „Das sagt das T-Shirt, nicht ich!“ Doch der Karren ist bereits im Dreck – und Beverly stellt fest: „Das ist Bodyshaming, oder?“