„9 Plätze 9 Schätze“: Das sind die Finalisten!

Für das Burgenland hat sich die Brücke von Andau im Telefon- und SMS-Voting durchgesetzt. Kärnten schickt den Griffner Schlossberg ins Rennen. Niederösterreich sicherte sich im Vorjahr mit der Mariazellerbahn erstmals den Titel. Heuer setzt das Bundesland streng genommen abermals weniger auf einen Platz als ein Transportmittel: die Rax-Seilbahn. Oberösterreich hofft auf Zuspruch von Jury und Publikum für die Hutterer Böden, während Salzburg mit der Friedenskirche Hochgründeck aufwartet.