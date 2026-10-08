„9 Plätze 9 Schätze“: Das sind die Finalisten!

18 sind aus dem Rennen, neun haben noch eine Chance auf den Titel als schönster Platz Österreichs 2026. Der ORF hat am Donnerstag die neun Länderfinalisten für die 13. Ausgabe von „9 Plätze 9 Schätze“ präsentiert.
Diese sind breit gestreut: Von der Burg über den Park bis hin zur Seilbahn ist jedenfalls für Abwechslung gesorgt, wenn am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON das Livefinale in gewohnter Manier mit Barbara Karlich und Armin Assinger über die Bühne geht.
Für das Burgenland hat sich die Brücke von Andau im Telefon- und SMS-Voting durchgesetzt. Kärnten schickt den Griffner Schlossberg ins Rennen. Niederösterreich sicherte sich im Vorjahr mit der Mariazellerbahn erstmals den Titel. Heuer setzt das Bundesland streng genommen abermals weniger auf einen Platz als ein Transportmittel: die Rax-Seilbahn. Oberösterreich hofft auf Zuspruch von Jury und Publikum für die Hutterer Böden, während Salzburg mit der Friedenskirche Hochgründeck aufwartet.
Für die Steiermark geht die Riegersburg an den Start. Auch Tirol setzt auf alte Gemäuer in Form der Festung Kufstein. Die Tilisuna wird von Vorarlberg entsandt und Wien lässt den Türkenschanzpark für sich strahlen.
Bundesländer-Pärchen werben um Stimmen
Beworben werden die Plätze in der Liveshow von Bundesländer-Pärchen, die sich aus einer „Bundesland heute“-Moderatorin bzw. einem -Moderator sowie einem Promi zusammensetzen. So werben etwa für Wien Toni Polster und Elisabeth Vogel um Stimmen, während für Tirol Benjamin Raich und Daniela Schmiderer anreisen.
Das Gesamtranking führt Vorarlberg mit vier Titeln vor der Steiermark, die dreimal jubeln durfte, an. Noch ohne Titelgewinn sind Wien und das Burgenland. Die beiden schafften es auch noch nie auf das Podest.
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